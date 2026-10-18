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18 октября, 05:59

Происшествия

На Петербургском нефтяном терминале начался пожар после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории Петербургского нефтяного терминала произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидируют пожары на объектах гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах города. Возгорания зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории нефтяного терминала.

На фоне атаки в целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Кроме того, в городе возможны перебои с мобильным интернетом.

По предварительным данным, жертв нет.

В ночь на 18 октября Ленинградская область также подверглась атаке беспилотников. Одной из целью стал центр обработки данных VK. По данным властей, силы противовоздушной обороны сбили над регионом 95 беспилотников.

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