Украинский БПЛА влетел в квартиру многоэтажного дома в Энергодаре

Фото: MAX/"Пухов LIVE"

Украинский беспилотник влетел в квартиру жилого многоэтажного дома на улице Воинов-Интернационалистов в Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.

По его словам, помещение повреждено, однако возгорания не произошло.

"ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам, жилым домам и социальной инфраструктуре. Это уже далеко не первый случай, когда под удар попадают квартиры мирных жителей", – указал глава администрации города.

Ранее два человека получили травмы из-за падения украинского БПЛА на крышу пятиэтажного дома в Брянске. Жильцов эвакуировали.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру в Брянской области. Ранен водитель, он доставлен в больницу.

