17 октября, 15:25Происшествия
Украинский БПЛА влетел в квартиру многоэтажного дома в Энергодаре
Фото: MAX/"Пухов LIVE"
Украинский беспилотник влетел в квартиру жилого многоэтажного дома на улице Воинов-Интернационалистов в Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.
По его словам, помещение повреждено, однако возгорания не произошло.
"ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам, жилым домам и социальной инфраструктуре. Это уже далеко не первый случай, когда под удар попадают квартиры мирных жителей", – указал глава администрации города.
Ранее два человека получили травмы из-за падения украинского БПЛА на крышу пятиэтажного дома в Брянске. Жильцов эвакуировали.
Кроме того, дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру в Брянской области. Ранен водитель, он доставлен в больницу.