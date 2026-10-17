Мужчина погиб в брянском лесу в результате атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина погиб в лесу в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Трагедия случилась в селе Андрейковичи Погарского района Брянской области. Погибшему было 58 лет.

"Искренние соболезнования родным погибшего", – сказал Ковальчук, уточив, что в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на крышу жилого дома в Брянске упал БПЛА. В результате пострадали два человека, после осмотра врачей их отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, вражеский дрон-камикадзе атаковал фуру в Новозыбковском районе Брянской области. Водитель получил ранения, его госпитализировали.