Над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотника

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Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 17 октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАХ.

По словам главы региона, оба беспилотных летательных аппарата были ликвидированы во время отражения воздушной атаки.

Позднее в Ленинградской области объявили отбой беспилотной опасности.

Также ночью враг атаковал Москву. Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 69 аппаратов, направлявшихся к столице.