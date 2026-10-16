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16 октября, 20:33

Происшествия

Один человек погиб и 10 ранены после удара БПЛА по автобусу в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и 10 получили ранения после удара украинского БПЛА по автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом на своей странице в MAX заявил глава региона Леонид Пасечник.

Инцидент произошел на участке автодороги из Новоайдара в Счастье. Киев атаковал микроавтобус сообщением Лисичанск – Краснодар. В результате погиб водитель транспорта и пострадали пассажиры.

Трое из них в тяжелом состоянии направлены в республиканскую клиническую больницу, остальным помощь оказывается в ближайшем к месту удара медучреждении. По словам Пасечника, информация о происшествии уточняется.

"Все необходимые службы задействованы для оказания помощи пострадавшим", – добавил он.

До этого вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус в Шебекине в Белгородской области. В результате пострадали пять человек. Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги.

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