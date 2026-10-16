Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области выросло до 5

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших при ударе украинского БПЛА по рейсовому автобусу в Шебекине в Белгородской области выросло до пяти человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в МАХ.

В больницу обратился мужчина с акубаротравмой. Скорая медицинская помощь доставила его в городскую больницу Белгорода № 2.

"Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", – указано в сообщении.

БПЛА атаковал автобус 16 октября. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги.

Кроме того, в Шебекине из-за детонации еще одного дрона был поврежден частный дом и загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект.

