16 октября, 20:32Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области выросло до 5
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Число пострадавших при ударе украинского БПЛА по рейсовому автобусу в Шебекине в Белгородской области выросло до пяти человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в МАХ.
В больницу обратился мужчина с акубаротравмой. Скорая медицинская помощь доставила его в городскую больницу Белгорода № 2.
"Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", – указано в сообщении.
БПЛА атаковал автобус 16 октября. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги.
Кроме того, в Шебекине из-за детонации еще одного дрона был поврежден частный дом и загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект.