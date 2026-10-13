Два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников за сутки 13 октября. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.

По данным ведомства, оба мужчины получили ранения средней степени тяжести. Один из пострадавших находился за рулем грузового автомобиля на трассе Волноваха – Тельманово. Еще один мужчина пострадал в Ясиноватой.

Ранее три мирных жителя пострадали в результате артиллерийского удара со стороны Украины по территории возле спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС в Энергодаре.

Кроме того, три человека получили тяжелые ранения после украинских ударов по автобусу в Северодонецке в Луганской Народной Республике. В частности, пострадали супруги преклонного возраста.