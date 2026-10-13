Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ставропольском крае отразили массированную атаку украинских БПЛА. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

В регионе был объявлен режим беспилотной опасности в 00:29 (по московскому времени). Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Невинномысске и окрестностях Солнечнодольска, где дроны были направлены на промышленные объекты города.

В промышленной зоне Невинномысска обнаружены повреждения из-за упавших БПЛА. Осмотр мест событий и оценка ущерба продолжаются, но уже начались восстановительные работы.

Ранее здание школы, два частных дома и автомобиль получили повреждения в Мосальском округе Калужской области в результате атаки беспилотников. Всего за вечер 12 октября и ночь 13 октября над регионом сбили 73 дрона. Пострадавших нет. Воздушные цели уничтожали в 16 муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.