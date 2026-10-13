13 октября, 07:52Происшествия
Школа и два дома получили повреждения при атаке БПЛА в Калужской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Здание школы, два частных дома и автомобиль получили повреждения в Мосальском округе Калужской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.
Всего за вечер 12 октября и ночь 13 октября над Калужской областью сбили 73 беспилотника. По словам главы региона, воздушные цели уничтожали в 16 муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
"На местах работают оперативные группы. Пострадавших нет", – написал Шапша.
Ранее в ЛНР в результате атаки беспилотников на автобус пострадали три человека. Среди раненых – пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина. К ликвидации последствий привлекли профильные службы и местные власти.