Школа и два дома получили повреждения при атаке БПЛА в Калужской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здание школы, два частных дома и автомобиль получили повреждения в Мосальском округе Калужской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.

Всего за вечер 12 октября и ночь 13 октября над Калужской областью сбили 73 беспилотника. По словам главы региона, воздушные цели уничтожали в 16 муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

"На местах работают оперативные группы. Пострадавших нет", – написал Шапша.

Ранее в ЛНР в результате атаки беспилотников на автобус пострадали три человека. Среди раненых – пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина. К ликвидации последствий привлекли профильные службы и местные власти.