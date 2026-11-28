Фото: предоставлено аппаратом заместителя мэра Москвы

В Международном центре самбо стартовал Кубок по рукопашному бою, посвященный памяти Героя Российской Федерации, генерала армии Евгения Зиничева. Ожидается, что за Кубок поборются более 140 сильнейших взрослых спортсменов, представляющих сборные команды МЧС России из восьми федеральных округов, сообщили организаторы мероприятия.



"Кубок памяти Героя России Евгения Зиничева по рукопашному бою – это яркое событие, в рамках которого сотрудники МЧС и других силовых ведомств различных федеральных округов страны в очередной раз покажут отличную физическую подготовку. Я в этом уверен, поскольку для этих людей сила, реакция и тактический расчет – не просто спорт, а часть профессии, залог успешного выполнения многих, порой очень непростых задач. Отрадно, что в рамках турнира на ковер выйдут не только опытные бойцы, но и более 200 юных спортсменов, что наглядно демонстрирует преемственность поколений и дает возможность участникам разных возрастов показать результаты упорных тренировок и обменяться опытом, а также укрепить боевой и командный дух", – сказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

В рамках турнира зрители увидят поединки с участием бойцов в возрасте от 12 до 17 лет. Они будут соревноваться в разных возрастных и весовых категориях.

Основная часть турнира запланирована на 29 ноября. В этот день состоятся финальные поединки и торжественная церемония открытия, а также чествование и награждение победителей и призеров соревнований.

Организатором Кубка Зиничева выступает МЧС России. Мероприятие проводится при поддержке департамента спорта города Москвы и региональной общественной организации "Федерация рукопашного боя в городе Москве".

Ранее воспитанники Центра спорта и образования "Самбо-70" завоевали 10 наград на турнире "Гран-При по самбо на призы Молодой гвардии", который прошел в Международном центре самбо в Москве. В активе команды четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

