Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве организуют серию спортивных мероприятий для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Соревнования приурочат к Международному дню инвалидов и проведут в трех спортивных учреждениях столицы 28 и 30 ноября, а также 2 декабря. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Участие во всех состязаниях будет бесплатным. Однако желающим необходимо зарегистрироваться непосредственно в день проведения выбранного мероприятия.

Первую спартакиаду организуют 28 ноября с 15:30 до 18:30 в спортивном комплексе "Движение" на Дорожной улице, доме 44. Совершеннолетние участники смогут попробовать свои силы в жульбаке, дартсе и корнхоле. Конкретный формат соревнований судейская коллегия определит на месте с учетом количества зарегистрировавшихся.

Для оформления заявки понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, справка медико-социальной экспертизы или врачебно-трудовой экспертной комиссии либо иной документ об инвалидности. Также необходимо предоставить медицинское заключение о допуске к соревнованиям. Участникам следует взять спортивную форму и сменную обувь.

30 ноября с 10:00 до 13:00 в спортивном комплексе "Динамика" в 1-м Пехотном переулке, доме 8, состоится фестиваль инвалидного спорта. Программа включает состязания по жульбаку, дартсу, корнхолу и настольному теннису. Присоединиться к ним смогут москвичи с особенностями здоровья старше 18 лет.

Победителей определят в личном зачете. Главным критерием станет количество набранных очков. Для регистрации участникам потребуются документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и медицинское заключение о допуске. Спортивная форма и сменная обувь также обязательны.

Завершит серию мероприятий окружной шахматный турнир. Он пройдет 2 декабря с 11:00 до 15:00 в спортивном клубе "Гамбит" на Весенней улице, доме 4. К участию приглашают совершеннолетних москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

Шахматистов разделят на мужскую и женскую категории. Соревнования проведут в личном зачете по круговой системе в один круг, в соответствии с правилами шахматного кодекса. При регистрации потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и справку об инвалидности.

Ранее москвичам рассказали о городской программе "Выбери спорт", которая помогает подобрать подходящую спортивную секцию для ребенка. С ее помощью можно определить предрасположенность детей к определенным видам спорта. Программа рассчитана на участников в возрасте от 6 до 12 лет.