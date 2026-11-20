Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Департамент спорта Москвы ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, напомнил родителям о бесплатных секциях, программах спортивной подготовки и тестировании для детей. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Выбрать направление и записаться на занятия можно на портале "Московский спорт". Дети могут бесплатно заниматься шашками, танцами, дзюдо, плаванием, тайским боксом, легкой атлетикой, футболом и другими видами спорта. Секции открыты в спортивных комплексах и на стадионах разных административных округов столицы, а возраст участников зависит от вида спорта.

В городе также есть программы спортивной подготовки. Такие программы нацелены на системное развитие физических качеств, освоение спортивной техники и подготовку к соревнованиям. Их основная форма – специализированные спортивные школы и отделения. Там регулярно проводят аттестацию и отбирают детей в сборные команды города или страны.

Подобрать секцию помогает городская программа "Выбери спорт". С ее помощью можно определить предрасположенность ребенка к конкретным видам спорта. Участвовать могут дети от 6 до 12 лет.

Диагностика организована как спортивная лаборатория: специалисты проверяют психофизиологические особенности с помощью компьютерных тестов, антропометрические показатели и физические качества. После обследования специалист готовит заключение и советует подходящие виды спорта.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Тренировка длится 60 минут. На сайте проекта можно выбрать удобную площадку для занятий. Также горожане могут посещать бесплатные спортивные секции.

