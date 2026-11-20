Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Жители Москвы принесли кружки к памятнику поэту Александру Пушкину на Тверской улице, сообщает издание "Абзац".

Акция прошла на фоне скандала с удалением из одного из школьных учебников строки "Выпьем с горя; где же кружка?".

Поводом стала шуточная публикация одной из пользовательниц социальных сетей. Она выложила фото с двумя кружками на фоне памятника, после чего примеру последовали другие жители Москвы.

В соцсетях также развернулась дискуссия о напитке, который Пушкин пил с няней. Большинство участников обсуждения пришло к выводу, что поэт говорил о чае, а не об алкоголе.

Исчезновение из учебника четверостишия Пушкина со словами "Выпьем, добрая подружка" вызвало активное обсуждение в обществе. Представители "Просвещения" пояснили, что стихотворение изменили в соответствии с требованиями педагогической экспертизы и законами, ограничивающими распространение среди несовершеннолетних информации, способной склонить их к употреблению спиртного.

По словам советника президента Елены Ямпольской, произведение не предусмотрено программой третьего класса и изучается в пятом. При этом она призналась, что не может объяснить, почему четверостишие исключили из данного пособия, поскольку не знакома с этой серией.

