Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В удаленной из учебника строфе стихотворения "Зимний вечер" поэта Александра Пушкина нет пропаганды алкоголя, считает педагог, учитель начальных классов Наталья Островская. Об этом она рассказала газете "Известия".

По ее словам, строфа не пропагандирует алкоголь или пьянство. Островская назвала ее драматическим моментом, когда Пушкин общается с няней и передает тоску.

Педагог предположила, что причиной редактирования учебника могло стать слово "выпьем", которое повторяется в строфе несколько раз. Авторам, по ее мнению, показалось, что это повлияет на восьмилетних детей.

Учитель сравнила стихотворение со сказкой о царе Салтане. Там вино упоминается в шутливом ключе, а в строфе сделан акцент на драматизме. Педагог добавила, что фраза существует уже 200 лет и используется для лучшего слога, а не для воспитания. Она не исключила, что в следующем году придется ждать редакции других произведений.

"Потому что мы знаем, что сейчас очень большая идет вырезка всех произведений, которые есть не только в школьной программе, но и в других", – подчеркнула она.

Ранее россияне заметили, что в учебнике "Литературное чтение" для 3-го класса текст стихотворения Пушкина "Зимний вечер" опубликован без строк "Выпьем, добрая подружка" и "Выпьем с горя; где же кружка?".

В ГК "Просвещение" рассказали, что часть убрали из-за требований к содержанию образовательных материалов. Согласно критериям Минпросвещения РФ, в учебных материалах не должно быть информации, побуждающей к употреблению алкоголя.

