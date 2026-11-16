Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Школьный учебник по литературе для третьего класса, в котором стихотворение русского поэта Александра Пушкина "Зимний вечер" напечатано в сокращенном виде, относится к действующей коммерческой линейке, которая уже устаревает. Об этом РИА Новости сообщила советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Ранее в СМИ появилась информация, что стихотворение вошло в учебник "Литературное чтение" для третьеклассников без четверостишия, которое начинается со строки "Выпьем, добрая подружка". Книга вышла в 2023 году, но о сокращении стало известно только сейчас. Пособие входит в серию "Литературное чтение. 1–4 классы", которая включена в федеральную рабочую программу начального общего образования.

Комментируя эту информацию, Ямпольская призналась, что не изучала данную линейку.

"Чем вызвано это, сказать вам точно не могу. Не интересовалась, честно вам скажу, этой линейкой учебников", – сказала она.

В программе для третьего класса "Зимнего вечера" при этом нет.

"И я думаю, ему там и не место, а место там, где оно сейчас находится, – в программе пятого класса", – подчеркнула Ямпольская.

Она также рассказала о готовящейся новой линейке учебников по литературе. По ее словам, в этой книге творчество Пушкина будут изучать с 1-го по 11-й класс. Ямпольская указала, что такого не было никогда, в том числе в советские времена, которые привыкли представлять как время подготовки идеальных учебников.

Знакомство с поэтом начнется с "Букваря". Завершающим текстом для выпускников станет произведение Пушкина, с которым юноши и девушки будут выпускаться из 11-го класса или изучать его в системе среднего профессионального образования (СПО).

Ранее стало известно, что единые государственные учебники по 6 дисциплинам станут применять с 1 сентября 2027 года в организациях СПО. Речь идет про книги по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии.

