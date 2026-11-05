В РФ в учебниках по русскому языку для старшеклассников появится раздел о разведке

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В новые учебные материалы по русскому языку для учеников 10–11-х классов включат тему отечественной разведки. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская во время поздравления военных разведчиков с профессиональным праздником.

Информацию о разведке представят в рамках рубрики "Призвание". Она посвящена россиянам, добившимся значительных успехов в своей профессиональной деятельности. Один из материалов будет называться "Защита Отечества. Разведка".

Как уточнила Ямпольская, десятиклассники смогут познакомиться с этой темой уже в мае – незадолго до Дня Победы.

Ранее в России подготовили обновленную серию учебников о правильном питании для школьников с 5-го по 9-й класс. Пособия разделили на три возрастные группы – в них рассказывается о принципах здорового рациона, режиме питания, безопасности продуктов и последствиях несбалансированного меню. Научным редактором изданий стал академик РАН Геннадий Онищенко, а авторами выступили специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

