Ямпольская рассказала о мобильной игре для очистки речи от англицизмов

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Мобильная интеллектуальная игра "Скажи по-русски" помогает отслеживать количество англицизмов в повседневной речи и заменять заимствования русскими словами. Ее скачали уже около 400 тысяч человек, рассказала советник президента России Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

Участники могут проходить игровые уровни, узнавать, сколько заимствованных слов появилось в их речи за последнее время, и делиться своими успехами с друзьями. Ямпольская призвала молодых людей присоединиться к проекту.

Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ситуация с англицизмами в России меняется в лучшую сторону. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские.

Отвечая на вопрос о запрете слов "коворкинг", "воркшоп" и "буккроссинг", министр отметил, что нужно время, а не только запретительные меры, и многое зависит от самих людей и системы образования.