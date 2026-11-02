Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 15:50

Общество

Ямпольская рассказала о мобильной игре для очистки речи от англицизмов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Мобильная интеллектуальная игра "Скажи по-русски" помогает отслеживать количество англицизмов в повседневной речи и заменять заимствования русскими словами. Ее скачали уже около 400 тысяч человек, рассказала советник президента России Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

Участники могут проходить игровые уровни, узнавать, сколько заимствованных слов появилось в их речи за последнее время, и делиться своими успехами с друзьями. Ямпольская призвала молодых людей присоединиться к проекту.

Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ситуация с англицизмами в России меняется в лучшую сторону. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские.

Отвечая на вопрос о запрете слов "коворкинг", "воркшоп" и "буккроссинг", министр отметил, что нужно время, а не только запретительные меры, и многое зависит от самих людей и системы образования.

Читайте также


обществотехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика