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05 ноября, 16:52

Происшествия

Краснокнижный леопард погиб в ДТП в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Молодой самец краснокнижного дальневосточного леопарда погиб после столкновения с автомобилем на юго-западе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Авария произошла в темное время суток на автомобильной трассе Раздольное – Хасан в районе села Кравцовка Хасанского муниципального округа. Водитель заметил животное, выпрыгнувшее через ограждение, но уйти от столкновения не удалось: машина задела леопарда и перевернулась. Водитель получил травмы.

После удара самец попытался скрыться с дороги, однако полученные травмы оказались смертельными.

По данным национального парка, эта трасса уже становилась местом гибели краснокнижных хищников. В 2015 году здесь в результате наезда автомобиля погиб дальневосточный леопард по имени Меамур, а в 2017 году была сбита самка по имени Килли – после столкновения ей удалось выжить.

Дальневосточный леопард – один из редчайших зверей на планете, самый северный и миролюбивый подвид леопарда. В начале 2000-х годов дикая популяция находилась на грани исчезновения: только в России насчитывалось около 35 особей.

Создание национального парка "Земля леопарда" в 2012 году и комплексная природоохранная работа позволили спасти подвид. Общая численность в границах российско-китайского трансграничного резервата "Земля больших кошек" составляет 223 особи.

Ранее в Зеленограде произошло три инцидента с участием лосей на проезжей части, два из которых закончились гибелью животных. В Госавтоинспекции отметили, что лоси все чаще появляются в городской черте. В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными.

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