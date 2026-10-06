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06 октября, 07:11

Происшествия

В Томской области машина сбила медведя

Фото: MAX/"УМВД России по Томской области"

В Томской области медведь попал под колеса легкового автомобиля, заявило региональное управление МВД.

По данным ведомства, авария произошла 5 октября на 9-м километре трассы Камаевка – Асино – Первомайское. Автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя сбил медведя, который вышел на проезжую часть.

В МВД уточнили, что после этого машина съехала в кювет и перевернулась. В тот момент в авто находились еще два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажиры пострадали, их госпитализировали. В свою очередь, что медведь погиб.

Ранее рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Олонец, сбил лося. Автобус столкнулся с животным на трассе между селом Паша и деревней Доможирово. В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

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