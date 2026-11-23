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Временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги вызвали в российский МИД. Ему заявили решительный протест из-за обвинений Таллина в адрес Москвы в связи с неудавшимся поджогом предприятия военно-промышленного комплекса, а также решения закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе, сообщается на сайте МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что обвинения прозвучали поспешно и не были подкреплены доказательствами. Подобные шаги в очередной раз показывают русофобский характер эстонского режима, а их последствия в Таллине, судя по всему, всерьез не просчитывают, отметили российские дипломаты. При этом закрытие госграницы, по оценке ведомства, ударит прежде всего по самой Эстонии, а также по ее союзникам по Евросоюзу и НАТО.

Нынешний демарш продолжает череду враждебных действий прибалтийского государства за последние годы, добавили в министерстве. Таллин поддерживает Киев, а свое воздушное пространство негласно предоставляет для пролетов украинских дронов, атакующих Северо-Запад России, – такие случаи российская сторона фиксировала неоднократно. Эстонскому дипломату напомнили, что эти провокации "находятся на грани развязывания открытой войны с Россией".

К этому добавляются попытки мешать движению российских грузовых судов в Балтийском море: Таллин пробует досматривать, захватывать и арестовывать их, добиваясь морской блокады России. В октябре Эстония полностью запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, отметили в МИД.

Растут в стране и репрессии против русскоязычных жителей и тех, кто не готов следовать официальной линии властей. Русский язык запрещают на всех уровнях, применяют уголовное преследование и депортацию к тем, кто симпатизирует России и хочет сохранить доступ к родному языку и культуре. Власти не гнушаются и силовых инструментов, вплоть до угрозы полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви, рассказали в дипведомстве.

В министерстве заключили, что курс на тотальную враждебность к России будет и дальше дестабилизировать обстановку в регионе и ухудшать положение жителей Эстонии на фоне и без того тяжелой экономической ситуации. Российская сторона оставляет за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов и законных прав своих граждан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение Эстонии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с возведением нового железного занавеса. Она предположила, что режим в Эстонии хочет полностью самоизолироваться.