Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Решение властей Эстонии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией сравнимо с возведением нового железного занавеса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные шаги фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока", – сказала она.

По словам Захаровой, мировое большинство смеется над такими действиями.

Дипломат также предположила, что режим в Эстонии стремится полностью самоизолироваться. По ее мнению, регулярные антироссийские выпады нужны эстонским властям, чтобы отвлечь собственное население от злободневных социально-экономических проблем. Эти проблемы Захарова назвала следствием недальновидной и авантюрной политики самой Эстонии.

О планах закрыть границу с Россией ранее заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Поводом стала попытка поджога на оборонном предприятии в Таллине, к которой, по данным местных СМИ, причастны восемь граждан Латвии, однако высказывались версии о якобы российском следе.

Власти Нарвы предупредили, что закрытие пунктов пропуска грозит городу экономическим коллапсом. Председатель горсобрания Урбо Ваарманн отметил риски для бизнеса и рабочих мест, а пользователи соцсетей назвали историю с поджогом "подготовленным спектаклем".

20 ноября эстонское правительство решило закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. В частности, ограничения затронут переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".