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В Эстонии разрабатывают план на случай "оккупации" из России, по которому управление республикой будет вестись с помощью облачных сервисов из-за рубежа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материалы Politico.



В статье отмечается, что Таллин занимается подготовкой данного плана на случай физического уничтожения центров обработки данных либо вторжения войск другого государства.



"Эстония уже имеет резервную копию данных в своем "цифровом посольстве" в Люксембурге, которая, по сути, является копией плана страны, включающего в себя все, от реестров граждан до земельных реестров и ее правового кодекса", – уточняется в публикации.

Сейчас эстонское правительство разрабатывает защищенные приложения на облачных платформах, в том числе Microsoft Azure и Amazon Web Services, и на собственном облачном сервисе.

Ранее стало известно о планах Эстонии построить 150 бункеров вдоль границы с Россией. Их возведут в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа. Кроме того, около 50 бункеров, как ожидается, построят на территории муниципальной или частной собственности.

До этого Владимир Путин заявил, что заявления властей Эстонии о готовности воевать с Россией являются политической клоунадой. Глава государства подчеркнул, что Москва не готовится к каким-либо боевым действиям с Европой, у российской стороны нет таких планов и оснований.