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Из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту поезда "Таврия", которые идут на полуостров, прибывают с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

На 4,5 часа опаздывает состав № 007/008 из Санкт-Петербурга в Керчь, который отправился 14 ноября. На 3,5 часа задерживается поезд № 092/091 Москва – Керчь того же дня отправления. Двухчасовое опоздание отмечается у состава № 27/28 Москва – Керчь, вышедшего 15 ноября. Еще на 4,5 часа отстает от графика поезд № 315/316 Адлер – Керчь, также отправившийся 15 ноября.

В компании предупредили, что время задержки может быть скорректировано. Ожидаемое время прибытия пассажирам сообщают начальники поездов по мере поступления данных.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту. Из-за этого проезд транспорта по переправе закроют примерно до полудня 16 ноября. На месте работают все необходимые службы, в Керчи создан оперативный штаб.

