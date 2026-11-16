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В Зеленограде сотрудники Госавтоинспекции задержали 24-летнего местного жителя, который проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в 8-м микрорайоне. Во время патрулирования полицейские обратили внимание на мужчину, который управлял электросамокатом мощностью свыше 400 ватт без средств индивидуальной защиты. На законное требование остановиться водитель не отреагировал, однако его поездка завершилась уже через несколько метров.

При задержании выяснилось, что у мужчины отсутствовало право управления транспортным средством. На нарушителя составили три административных протокола: об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления, о нарушении правил применения ремней безопасности или мотошлемов, а также о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

С нарушителем также провели профилактическую беседу. В Госавтоинспекции напомнили, что правила дорожного движения обязательны для всех участников дорожного движения, в том числе для водителей электросамокатов.

Ранее у мужчины в Подмосковье конфисковали электросамокат за пьяное вождение. Предварительно, 31 июля мужчина выехал в нетрезвом состоянии на дорогу, хотя за такое же нарушение его уже привлекали к административной ответственности. В поселке Кировском его задержали правоохранители. Виновный получил 200 часов обязательных работ и был лишен права управления транспортными средствами на два года.

