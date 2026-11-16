Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое мужчин пострадали при атаке дронов в Азове. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Пострадавших госпитализировали. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал Слюсарь.

Он добавил, что в Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. На местах происшествий работают экстренные службы.

В Миллеровском районе в слободе Рогалик из-за падения обломков беспилотника повреждены три частных дома, произошло возгорание. Помимо этого, поврежден газопровод.

Ночью и утром 16 ноября беспилотники были ликвидированы в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

В свою очередь, в Северском районе Краснодарского края шесть человек были госпитализированы после атаки БПЛА. Среди пострадавших – ребенок. Также повреждены жилые дома в станице Северской. На территории одного из предприятий в поселке Ильском начался пожар.

