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В русском поселении Николаевске на Аляске открыли новую школу после закрытия прежнего учебного заведения. Решение об открытии новой школы связано с ростом численности населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Старая школа прекратила работу по решению округа после завершения 2024/2025 учебного года. Новое учебное заведение получило право на государственное финансирование в 2027 финансовом году. Это подтвердил департамент образования Аляски в письме от 17 августа 2026 года.

Сейчас округ подбирает сотрудников для новой школы. На текущий учебный год открыты две вакансии: учителя начальных классов на полную ставку и педагога для работы с детьми с особыми образовательными потребностями на неполную ставку. По состоянию на 12 ноября обе должности оставались незанятыми.

Потребность в педагогах сохраняется и в других русских поселениях Аляски. Согласно списку вакансий округа на 12 ноября, учителей также искали школы в Нинильчике и Вознесенке.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. Уже 1 сентября 2026 года в школы поступили издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7-х классов, а также региональные учебники по истории для 5–7-х классов.