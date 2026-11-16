Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании. Временные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее на аналогичный режим работы перешел аэропорт Внуково.

Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 15 аппаратов, летевших в сторону столицы. С вечера 15 ноября на подлете к городу сбили уже 82 БПЛА.