Пожарные ликвидировали открытое горение в автоцентре в Омской области

Фото: MAX/"МЧС Омской области"

Открытое горение в автоцентре в Омской области ликвидировано на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что из здания вывезли 23 машины. Предварительно, никто не пострадал.

Возгорание в автоцентре на улице Семиреченской в Кировском районе Омска произошло 15 ноября. В тушении пожара были задействованы 70 человек и 21 единица техники. Спустя время его локализовали.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы. Там загорелись личные вещи и мебель. Из здания эвакуировали трех человек. Один жилец пострадал.

