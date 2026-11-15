Один человек пострадал при перестрелке в Сухуме

Фото: телеграм-канал "МВД Абхазии"

В Сухуме в результате перестрелки ранение получил местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

Инцидент произошел примерно в 13.00 по московскому времени на улице Дзигуа. Огнестрельные ранения получил мужчина 2002 года рождения, его госпитализировали.

Стрелка 1957 года рождения задержали. При досмотре у него изъяли автомат системы Калашникова. Оружие направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической экспертизы. Подробности случившегося выясняются.

Ранее стрельба произошла на 15-й улице в Вашингтоне, примерно в пяти минутах езды от Белого дома. В результате один человек погиб, позже скончался и подозреваемый. Пострадали пять человек, всех их госпитализировали.

По информации полицейских, причиной инцидента стал бытовой конфликт стрелявшего с менеджментом жилого комплекса. Злоумышленник также пытался забаррикадироваться в этом здании.

