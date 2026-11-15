ВС РФ поразили логцентр ВСУ в Запорожье и сухогруз в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили логистический центр в Запорожье, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для хранения военных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в Черном море удар нанесен по сухогрузу, который доставлял имущество для нужд противника.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили подстанцию напряжением 330 киловольт на территории Украины. Для этого они использовали беспилотники "Герань".

Вместе с тем целью удара стали железнодорожные локомотивы, пункт ремонта техники ВСУ и здание логистического центра. На результативность атак указали средства объективного контроля.

