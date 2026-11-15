Более 10 человек погибли при опрокидывании автобуса на западе Ирана

Фото: 123RF.com/lutsenko

12 человек погибли, еще 16 пострадали в результате опрокидывания автобуса на западе Ирана. Об этом пишет агентство IRNA.

Член президиума парламентской комиссии Ирана по гражданскому строительству Рухолла Мусави заявил, что власти приступят к расследованию инцидента. Им предстоит изучить обстоятельства ДТП, состояние дороги, безопасность автобусного парка и иные факторы, которые могли стать причиной аварии.

Ранее порядка 86 машин столкнулись на двух участках болгарской автомагистрали "Фракия" между 289-м и 294-м километрами. В аварии оказались легковые и грузовые автомобили, а также автобус. 11 человек погибли. Причиной ДТП стал густой туман.

На месте был организован штаб по ликвидации последствий аварии. Пострадавших направили в медучреждения Сливена, Ямбола и Бургаса.

