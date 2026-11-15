Хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 гигабит в секунду. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

"Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов. Судя по характеру атаки, она направлена на нарушение наших планов по восстановлению после инцидента", – указано в сообщении.

Из-за высокой интенсивности атаки и перебора сетевых диапазонов у пользователей могли возникать проблемы с доступом к отдельным ресурсам. Специалисты компании продолжают отражать атаку и работать над восстановлением стабильной сетевой связности.

В связи с инцидентом хостинг-провайдер ввел ограничение на SSH-подключения с IP-адресов за пределами России – не более пяти попыток подключения в секунду с одного адреса.

В ночь на 2 ноября провайдер подвергся кибератаке, из-за чего нарушилась работа ряда сервисов. По данным Beget, на его облачных серверах размещены более 450 тысяч сайтов.

Компания сообщала, что данные в VPS, S3 и Kubernetes потеряны полностью, настройки CDN и IP утрачены, при этом файловые резервные копии VPS уцелели. Облачная инфраструктура уничтожена и создается заново.

Спустя время компания смогла вернуть к работе свыше 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты.

