Фигуристка Плескачева стала победительницей этапа Гран-при России

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Московская фигуристка Лидия Плескачева заняла первое место на этапе Гран-при России, который проходит в Омске. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По сумме двух программ спортсменка набрала 220,28 балла. Весь пьедестал по итогам соревнований остался за представительницами столицы: серебряную награду завоевала Мария Захарова (213,68 балла), бронзовую – Софья Муравьева (204,15).

Для 16-летней Плескачевой эта победа стала второй подряд на турнирах серии: она выиграла этап Гран-при в Красноярске. В ее активе также серебряная и бронзовая медали первенства России и серебро юниорского финала Гран-при.

Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) завоевала серебро на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. В сумме она получила 221,27 балла (72,37 после короткой программы + 148,90 по итогам произвольной).

Первой стала японка Монэ Тиба – 224,48 балла (76,08 + 148,40). Тройку замкнула Ли Хэ Ин из Республики Корея – 210,79 (67,49 + 143,30).

