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15 ноября, 12:52

Транспорт

Девять мест для разворота обустроили в Юрловском проезде в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Юрловском проезде Москвы изменили организацию движения после увеличения автомобильного потока: на участке протяженностью 1,6 километра появились девять специальных зон для разворота, а парковочные места и полосы движения расположили по новой схеме. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что работы провели по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Необходимость изменений возникла после того, как в этом году проезд стал частью магистрали, связавшей Московский скоростной диаметр с Алтуфьевским шоссе.

Прежняя схема была рассчитана на меньшую загруженность – машины парковались почти перпендикулярно дороге, из-за чего водителям не хватало места для маневров. Это приводило к задержкам, в частности на пересечении с Северным бульваром.

В рамках обновления большинство парковочных мест переориентировали параллельно проезжей части. На перекрестке с проездом Дежнева также выделили дополнительную полосу для движения прямо в северном направлении.

Новые разворотные зоны разместили перед регулируемыми пешеходными переходами. Возле них оборудовали специальные карманы, где автомобили могут ожидать зеленого сигнала светофора. Такая организация позволяет водителям менять направление, не мешая встречному транспорту.

Ликсутов добавил, что изменения должны сделать движение по проезду безопаснее и удобнее. Работы проводят в рамках городской стратегии развития транспорта до 2030 года по поручению Сергея Собянина.

Программу переразметки дорог в столице реализуют с 2018 года. Каждый год специалисты ЦОДД готовят около 100 проектов на крупных магистралях и важных развязках.

Такой подход позволяет менять организацию движения и добавлять полосы без масштабного расширения дорог, значительных затрат и длительных ограничений для автомобилистов.

В Москве с начала года внедрили 160 решений ЦОДД для снижения аварийности, еще свыше 230 проектов подготовили для опасных участков дорог. За первые десять месяцев количество ДТП с наездами на пешеходов сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ближайшие полтора месяца дополнительные изменения затронут несколько столичных улиц: там установят светофоры и дорожные знаки.

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