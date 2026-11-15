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15 ноября, 12:45

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ТАСС: самбист Давудов и подозреваемый в его убийстве были знакомы

Самбист Давудов и подозреваемый в его убийстве были знакомы – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vacilov

Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов и подозреваемый в его убийстве были знакомы, однако раньше между ними не возникало конфликтов. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Между собой два спортсмена что-то не поделили именно на свадьбе. Подозреваемый тоже спортсмен. Они разного возраста, были знакомы, но Вацилов постарше", – говорится в сообщении.

В пресс-служба МВД по Дагестану уточнили, что подозреваемый во время случившегося мог находиться в нетрезвом состоянии.

В управлении СК РФ по республике отметили, что смертельный выстрел пришелся в височную область головы Давудова. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Как добавили в МВД, в 2024 году у подозреваемого изъяли незаконно хранящийся травматический пистолет. При этом спустя время он вновь приобрел его и незаконно хранил.

Об убийстве Давудова СМИ сообщили 14 ноября. По их данным, спортсмен получил ранение в ходе конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. Давудова доставили в больницу, где он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве был задержан 23-летний житель Махачкалы.

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