Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Луганска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Луганска в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"С 2022 года помогаем городу-побратиму. Столичные специалисты обновляют инженерную инфраструктуру, социальные объекты, ремонтируют дороги, создают новые общественные пространства", – написал он.

В 2027 году планируется провести работы в 5 школах, поликлинике, в 14 многоквартирных домах, на стадионе и во дворце культуры, а также отремонтировать инженерные сети протяженностью 122,6 километра.

Кроме того, специалисты обновят две дороги и благоустроят сквер.

Ранее утвердили программу восстановления инфраструктуры Донецка – города-побратима Москвы – на 2027 год. В следующем году намечено порядка 160 мероприятий. Работы развернут на двух объектах образования, стадионе, в загсе, центре для ветеранов и больнице.

В частности, планируется отремонтировать почти 58 километров коммуникаций. Дорожное покрытие обновят на 13 объектах, еще 8 объектов благоустроят.

