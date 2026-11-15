Мошенники начали выманивать у пенсионеров данные карт под предлогом надбавки

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Аферисты стали звонить пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда России, обещая дополнительные выплаты к пенсии. Для их получения они просят подтвердить банковские реквизиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники утверждают, что проверка данных необходима для перечисления надбавки, и предупреждают, что без подтверждения деньги не поступят.

В "Мошеловке" напомнили, что повышение фиксированной выплаты при достижении 80 лет назначается автоматически – обращаться в Социальный фонд или подавать заявление не нужно.

В организации также подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных ведомств и Соцфонда не запрашивают по телефону данные банковских карт и коды из СМС.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме, при которой злоумышленники взламывают аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах и выдают себя за детей в переписке с их родителями.

Под предлогом срочной помощи аферисты могут просить перевести деньги на оплату штрафа или погашение несуществующего долга. Для получения доступа к профилям они используют фишинговые ссылки, обещания призов и просьбы сообщить код из СМС.

В ведомстве посоветовали семьям придумать кодовое слово, с помощью которого можно проверить личность собеседника.

