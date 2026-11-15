Маткапитал на двух детей в России превысит 1 млн рублей с февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Материнский капитал на второго ребенка в России превысит 1 млн рублей с февраля 2027 года. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По ее словам, с 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тысячи рублей и составит 778 488,59 рубля. Сумма на второго ребенка вырастет до 1 028 743,71 рубля.

В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысяч. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго составит сразу 963 тысяч рублей.

Кавшар отметила, что больше четырех десятков видов социальных выплат проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8%. Среди них – материнский семейный капитал. Общее количество получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 миллиона семей.

Председатель комитета пояснила, что средства на исполнение всех социальных обязательств и гарантий на следующий год заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период. Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

Ранее депутат Госдумы Роза Чемерис предложила разрешить тратить маткапитал на покупку семейных автомобилей отечественного производства. По ее мнению, это могло бы облегчить повседневную жизнь родителей.

Другим возможным направлением использования маткапитала парламентарий назвала профессиональную переподготовку матерей. Она считает, что такая возможность позволит россиянкам освоить новые навыки и повысить шансы на трудоустройство.

