Игровая комната загорелась в нижегородском ТЦ

Фото: MAX/"МЧС Нижегородской области"

Игровая комната загорелась в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что на месте ЧП сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. Возгорание в игровой комнате на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей.

Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей. Никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать детская шалость с огнем.

Ранее пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в деревне Кузяево Раменского округа. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, также огонь повредил несколько машин. Позднее возгорание удалось ликвидировать.

