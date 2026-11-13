Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Домодедове из-за поломки обогревателя

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Ребенок 2023 года рождения погиб при пожаре в частном доме в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло 13 ноября в СНТ "Пеленг-Борисово". Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом горел по всей площади. Смерть ребенка подтвердилась во время тушения.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.

Ранее на востоке Москвы при пожаре в квартире погибли женщина и двое малолетних детей. Тела обнаружили после тушения огня. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.