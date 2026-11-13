Бригады Мосводостока вышли на улицы столицы из-за дождя

Фото: MAX/"ГУП "Мосводосток"

Специалисты и спецтехника ГУП "Мосводосток" вышли на дежурство на столичные улицы в связи с ожидающимся сильным дождем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Для недопущения образования временных скоплений воды под особый контроль взяты низинные места, а также участки вблизи остановок городского транспорта.

Согласно прогнозам, Москву ждет "ночь великого дождя" – североатлантический циклон "Роми" принесет в столицу ливень, которого в середине ноября не было почти 60 лет. В ночь на субботу, 14 ноября, выпадет объем воды, равный 290 Черкизовским прудам. Всего за ночь может пролиться до 54% от месячной нормы осадков.

Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 метров в секунду. Также с 14 по 16 ноября ночью и утром возможен переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений. В связи с этим городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.

На фоне непогоды москвичей предупредили о 8-балльных заторах на дорогах. Автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским.