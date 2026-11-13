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13 ноября, 09:26

Общество

Сильнейший с 1967 года ливень накроет Москву в ночь на 14 ноября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко​

Сильнейший с 1967 года ливень накроет Москву в ночь на 14 ноября: в городе может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем канале в "Максе".

По его словам, ночью мегаполис попадет под барический шов, где сталкивается теплый и холодный воздух. Как уточнил синоптик, с 21:00 13 ноября и до 06:00 14 ноября ожидается до 28 литров дождевой воды с экстремальной интенсивностью в середине ночи. Это составит 54% от всей месячной нормы.

"В масштабах города – это десятки миллионов тонн — целые реки, которые прольются с неба за считанные часы. В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам – до 70 миллионов, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов", – написал метеоролог.

Однако Тишковец отметил, что рекорд 1967 года побит не будет – осадков не хватит всего полтора литра.

При этом к утру дождь прекратится и с наступлением светлого времени суток погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6 градуса. При этом в первый день месяца были зафиксированы как минимальное значение – минус 0,8 градуса, так и максимальное – плюс 8,8 градуса.

Снежный покров высотой до 2 см сформировался в районах Москвы

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