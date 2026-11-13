Собянин: с вечера 12 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 18:00 12 ноября до 08:00 13 ноября в направлении столичного региона следовали 467 беспилотников, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Основную часть дронов силы ПВО Минобороны РФ перехватили на значительном удалении от столицы, еще 144 аппарата сбили на подлете к Москве.

На фоне атаки столичные аэропорты ввели ограничения на полеты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Утром 13 ноября ограничения сняли.

Также беспилотники атаковали южную промышленную зону Волгограда. Обломки сбитых дронов вызвали там несколько локальных возгораний на одном из предприятий и прилегающей территории, однако пострадавших и повреждений жилых объектов, по предварительным данным, нет.