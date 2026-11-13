КСИР сообщил об ударе по американской радиолокационной станции в Бахрейне

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на американскую радиолокационную станцию раннего предупреждения, расположенную в Бахрейне. Об этом передает агентство Reuters.

"КСИР заявил, что нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне", – сообщил источник.

Иранские СМИ утверждают, что удар стал ответом на атаку по телекоммуникационной вышке в городе Сирик на побережье Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что в Иране открыли новый подземный ракетный город для Корпуса стражей исламской революции. Объект представили воздушно-космические силы КСИР. На церемонии присутствовали начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи и командующий воздушно-космическими силами корпуса Маджид Мусави.