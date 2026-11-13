13 ноября, 05:44Политика
КСИР сообщил об ударе по американской радиолокационной станции в Бахрейне
Фото: depositphotos/lkpro
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на американскую радиолокационную станцию раннего предупреждения, расположенную в Бахрейне. Об этом передает агентство Reuters.
"КСИР заявил, что нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне", – сообщил источник.
Иранские СМИ утверждают, что удар стал ответом на атаку по телекоммуникационной вышке в городе Сирик на побережье Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что в Иране открыли новый подземный ракетный город для Корпуса стражей исламской революции. Объект представили воздушно-космические силы КСИР. На церемонии присутствовали начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи и командующий воздушно-космическими силами корпуса Маджид Мусави.