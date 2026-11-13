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13 ноября, 05:04

Общество

Медведь полакомился хурмой у автобусной остановки в Японии

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В японском городе Хатиодзи, расположенном в префектуре Токио, обнаружили следы медведя, который, предположительно, забрался на дерево и полакомился хурмой. Остатки плодов и следы когтей нашли 11 ноября в районе Одзу неподалеку от автобусной остановки. Об этом сообщает FNN.

На стволе плодового дерева заметили характерные царапины, а под ним – недоеденные плоды. По этим признакам специалисты предположили, что к хурме наведывался японский черный медведь, также известный как гималайский медведь.

В окрестностях Хатиодзи хищников замечают не впервые. 6 ноября камера наблюдения на частном участке в горной местности сняла медведя, который находился настолько близко, что на записи отчетливо слышно его дыхание.

Из-за участившихся появлений медведей местные власти установили специальную ловушку. Кроме того, школы поблизости получили предупреждения, а в районе организовали полицейское патрулирование.

Ранее в Томской области медведь проник в жилой дом через окно, пока хозяйка находилась в отъезде. Зверь нашел продукты, поел и устроился спать на диване. Перед этим он успел повредить мебель, погрызть холодильник и сбросить со стен картины.

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