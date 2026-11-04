Медведь забрался в жилой дом и уснул на диване в Томской области

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Жители поселка Неготка Томской области застрелили медведя, который забрался в частный дом и уснул на диване. Об этом сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

По ее словам, хищник проник в жилище через окно, пока хозяйка была в отъезде. Медведь нашел еду, подкрепился и лег спать прямо на диване. При этом зверь успел поломать мебель, погрызть холодильник и сбросить со стен картины.

Спящего медведя обнаружил родственник хозяйки, который пришел протопить печь и покормить кошек. Мужчина услышал храп и увидел хищника на диване, после чего побежал искать помощи. Жители поселка застрелили медведя.

Гаврилова уточнила, что это был взрослый медведь, при этом хищник был сильно истощен.

Ранее медведь напал на жителя поселка городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчина скончался на месте от полученных травм. На место случившегося выехала группа профильных служб, которая позже ликвидировала хищника.

Местных жителей призвали к осторожности. Рекомендуется воздержаться от походов в лес, а при обнаружении зверя немедленно сообщить в полицию и экстренные службы.