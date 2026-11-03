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03 ноября, 07:11

Происшествия

В Томской области ликвидировали медведя, убившего охотника

Фото: 123RF.com/laksika123

В Томской области местные жители ликвидировали медведя, который убил 55-летнего охотника. Об этом сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова, передает ТАСС.

Мужчина из поселка Киевский ушел в зимовье на несколько дней с собаками. Охотник не вернулся вовремя, и родственники забеспокоились и отправились за ним. В избе они обнаружили открытые двери, разбитые вещи и следы борьбы.

В итоге медведь вернулся обратно в поселок, где его и ликвидировали. При вскрытии хищника обнаружили останки и части костюма мужчины.

По подсчетам журналистов, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Общее число погибших от хищников достигло 31 человека, пятеро из них приходятся на Томскую область.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения останков мужчины со следами нападения животного рядом с бывшим селом Олюторка на северо-восточном берегу залива Корфа на Камчатке. Погибшим оказался 55-летний местный житель. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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