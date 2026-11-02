Пойманных на Таймыре белых медведей отправят в Московский зоопарк

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Пойманных на Таймыре двух белых медведей отправят в Московский зоопарк. Об этом РИА Новости рассказали в администрации Таймырского муниципального округа.

Местные власти уточнили, что ни один из пойманных хищников не пострадал. В настоящий момент специалисты "Медвежьего патруля" разыскивают третьего медведя, которого встречали в населенных пунктах.

Ранее белый медведь напал на дорожного рабочего на севере Красноярского края. По данным журналистов, у мужчины скальпированная рана головы, ранения лопатки и обеих кистей. При этом состояние оценивалось как удовлетворительное.

Также животных стали замечать в поселке Диксон. От населенного пункта отогнали трех зверей, в том числе медведицу с медвежонком.

После этого стало известно о намерении отловить и изъять из дикой природы нападавшего медведя. Для этого из Москвы приехали сотрудники "Медвежьего патруля". Данный проект призван сохранить редкий вид и сократить число конфликтных ситуаций между белыми медведями и людьми.