Агроном Викулов посоветовал выращивать в квартире лимоны и лаймы

05 ноября, 18:50Общество
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Лимоны и лаймы проще выращивать в домашних условиях по сравнению с другими экзотическими плодами, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.
Ранее россияне показали в соцсетях урожаи экзотических фруктов, полученных в домашних условиях. По мнению эксперта, заниматься таким "садоводством" довольно сложно и легче купить плоды в магазине.
Проще всего купить саженец: одни из лучших сортов лимона для домашнего выращивания – это "Павловский" и "Мейра". Они компактные и достаточно хорошо себя чувствуют при недостатке света. Правда, если окна выходят на север, без фитолампы все же не обойтись, отметил Викулов. А вот на южной стороне солнце их может даже обжигать, поэтому есть смысл слегка притенять растения.
"Плоды с таких домашних деревьев даже лучше по качеству, чем магазинные, потому что свежие и более ароматные. Очень хорошо в домашних условиях также плодоносят лаймы", – отметил эксперт.
Что касается всех остальных экзотических растений, то их проблема в том, что для начала плодоношения они должны стать взрослыми, а значит, набрать высоту. При этом практически все они такие крупные, что держать их в квартире просто неудобно.
Финиковую пальму легко вырастить из косточки, но, опять же, чтобы она начала давать урожай, ей нужно вытянуться, а взрослое дерево обычно имеет диаметр кроны минимум 5 метров. К тому же для плодоношения ей надо слишком много тепла и солнца. Подобные проблемы возникают и при выращивании папайи с манго.
Поэтому дома лучше заниматься не экзотическими растениями, а самыми простыми овощными культурами, которые могут дать отличный урожай при небольшом уходе. При этом им достаточно будет и трехлитрового контейнера. Также можно заняться выгонкой лука и сажать петрушку, да и любую другую зелень, посоветовал агроном.
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие растения можно пересаживать осенью с грядки на подоконник. Например, без проблем переедут в квартиру миниатюрные горшочные розы, а весной их можно вернуть в грунт. При этом обычные крупные цветы такого переселения не переживут.