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05 ноября, 18:50

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Агроном Викулов посоветовал выращивать в квартире лимоны и лаймы

Агроном объяснил, какие экзотические плоды проще всего вырастить в квартире

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Лимоны и лаймы проще выращивать в домашних условиях по сравнению с другими экзотическими плодами, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

Ранее россияне показали в соцсетях урожаи экзотических фруктов, полученных в домашних условиях. По мнению эксперта, заниматься таким "садоводством" довольно сложно и легче купить плоды в магазине.

Выращивать дома есть смысл разве что цитрусовые. Особенно лимоны. Только не нужно делать это из косточки, иначе ждать плодов придется лет 5–10, а то и больше. К тому же результат может оказаться непредсказуемым, ведь сортовые признаки при такой посадке не сохраняются. Соответственно, есть риск вместо хорошего вкусного плода получить какую-нибудь кислую мелочь.
Владимир Викулов
агроном

Проще всего купить саженец: одни из лучших сортов лимона для домашнего выращивания – это "Павловский" и "Мейра". Они компактные и достаточно хорошо себя чувствуют при недостатке света. Правда, если окна выходят на север, без фитолампы все же не обойтись, отметил Викулов. А вот на южной стороне солнце их может даже обжигать, поэтому есть смысл слегка притенять растения.

"Плоды с таких домашних деревьев даже лучше по качеству, чем магазинные, потому что свежие и более ароматные. Очень хорошо в домашних условиях также плодоносят лаймы", – отметил эксперт.

Что касается всех остальных экзотических растений, то их проблема в том, что для начала плодоношения они должны стать взрослыми, а значит, набрать высоту. При этом практически все они такие крупные, что держать их в квартире просто неудобно.

Например, даже самые небольшие сорта бананов – где-то метра полтора в высоту. Поэтому для них скорее нужен зимний сад, чем квартира. То же касается ананаса. Он вырастет примерно метр-полтора в диаметре, да еще и с колючими листьями. Правда, есть декоративные сорта, с розеткой где-то в 30–40 сантиметров. Но ананасы на нем вырастают маленькими, примерно 50–100 граммов весом, и несъедобные. Так что их можно рассматривать скорее как просто декор.
Владимир Викулов
агроном

Финиковую пальму легко вырастить из косточки, но, опять же, чтобы она начала давать урожай, ей нужно вытянуться, а взрослое дерево обычно имеет диаметр кроны минимум 5 метров. К тому же для плодоношения ей надо слишком много тепла и солнца. Подобные проблемы возникают и при выращивании папайи с манго.

Поэтому дома лучше заниматься не экзотическими растениями, а самыми простыми овощными культурами, которые могут дать отличный урожай при небольшом уходе. При этом им достаточно будет и трехлитрового контейнера. Также можно заняться выгонкой лука и сажать петрушку, да и любую другую зелень, посоветовал агроном.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие растения можно пересаживать осенью с грядки на подоконник. Например, без проблем переедут в квартиру миниатюрные горшочные розы, а весной их можно вернуть в грунт. При этом обычные крупные цветы такого переселения не переживут.

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