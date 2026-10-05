Садовод Воронова: пряные травы и пеларгонию можно пересадить с дачи в дом осенью

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Пряные травы, пеларгонию зональную, перцы и горшечные розы можно пересадить из дачного грунта в горшок и продолжить выращивать в квартире осенью. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, большинство садовых видов, особенно многолетних, имеют период покоя, который естественным образом наступает осенью вместе с сокращением светового дня. Поэтому даже если перевезти их в домашнее тепло, расти они не станут.

"Однако, например, бархатцы и виолы (анютины глазки) очень выносливы. Если их сейчас пересадить в горшок, еще некоторые время они порадуют цветами уже в городской квартире", – отметила эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Пеларгония зональная и вовсе не имеет периода покоя, поэтому может расти в квартире до самой весны. При этом теплый и сухой воздух во время отопительного сезона для нее очень благоприятен. Однако пересаживать ее потом обратно в грунт не стоит, так как она перерастет и будет плохо цвести. Лучше нарезать черенков и укоренить их в клумбе.

Также без проблем переедут в квартиру миниатюрные горшечные розы, а весной их можно вернуть в грунт. При этом обычные крупные цветы после пересадки для выращивания на подоконнике погибнут, поэтому специалист призвала не экспериментировать.

"Опыт показывает, что неплохо зимует в квартире перец, но только тот, у которого в описании указано, что он подходит для комнатного выращивания. Сейчас его тоже можно аккуратно выкопать, посадить в горшок, а весной снова перенести в грунт", – отметила Воронова.

Также осенью в квартиру можно забрать любую пряную траву, например мяту, шалфей, розмарин и тимьян. Однако они не любят жару, поэтому их стоит размещать, например, ближе к балкону.

Остальные ранее перечисленные подходящие виды предпочитают тепло и в зимнее время нуждаются в дополнительной подсветке, иначе будут плохо расти. Поэтому стоит поставить фитолампы хотя бы минимальной мощности, заключила специалист.

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